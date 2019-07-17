ФСБ выявила 10 нелегальных оружейных мастерских

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. ФСБ России выявила и пресекла работу 10 подпольных оружейных мастерских. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России пресечена деятельность преступной группы из числа жителей Курской области, причастных к изготовлению основных частей к огнестрельному оружию и их сбыту в различные субъекты страны. Прекращена деятельность 10 мастерских по модернизации оружия и производству патронов с наличием профессионального оборудования", - подчеркнули в ФСБ.

По информации спецслужбы, из незаконного оборота изъято 92 единицы огнестрельного оружия, среди них два пулемета РПК, ZB-30, 12 автоматов АК-74, АКС-74У, КМС, семь пистолетов-пулеметов ППШ, ППС, "Кедр", МП-40, 13 карабинов и винтовок СКС, СВТ, Мосина, "Сайга", 57 пистолетов и револьверов, в том числе ПМ, ТТ, АПС, "Кольт", ПЯ, "Люгер", "Наган". Также сотрудники ФСБ и МВД изъяли самодельное стреляющее устройство (авторучка), 3,6 кг пороха, ручную осколочную гранату "Ф-1", около 4,4 тыс. патронов и 1,6 тыс. комплектующих (пули, гильзы, капсюля) для их производства, более 400 основных частей оружия и два приспособления для бесшумной стрельбы.

"Одновременно проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении покупателей оружия в различных регионах России", - сообщили в ФСБ.