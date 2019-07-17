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В Чехии 15 детей пострадали при падении с террасы в отеле

Под школьниками проломился деревянный пол, они упали примерно с трехметровой высоты

ПРАГА, 17 июля. /ТАСС/. Пятнадцать детей из Праги пострадали в результате падения с террасы одной из гостиниц близ города Страконице на юге Чехии, где они проводят летние каникулы. Об этом сообщила в среду журналистам представитель полиции республики Яромира Новакова.

"Несчастье произошло, когда размещенные в отеле пражские школьники находились на гостиничной террасе, - отметила она. - Под ними проломился деревянный пол. Они упали примерно с трехметровой высоты".

На автомобилях скорой помощи дети были доставлены в больницы Страконице и города Ческе-Будеевице - административного центра Южной Чехии.

Следствие должно установить причину разрушения террасы и лиц, ответственных за это. Виновные будут привлечены к уголовной ответственности.

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