В Чехии 15 детей пострадали при падении с террасы в отеле

ПРАГА, 17 июля. /ТАСС/. Пятнадцать детей из Праги пострадали в результате падения с террасы одной из гостиниц близ города Страконице на юге Чехии, где они проводят летние каникулы. Об этом сообщила в среду журналистам представитель полиции республики Яромира Новакова.

"Несчастье произошло, когда размещенные в отеле пражские школьники находились на гостиничной террасе, - отметила она. - Под ними проломился деревянный пол. Они упали примерно с трехметровой высоты".

На автомобилях скорой помощи дети были доставлены в больницы Страконице и города Ческе-Будеевице - административного центра Южной Чехии.

Следствие должно установить причину разрушения террасы и лиц, ответственных за это. Виновные будут привлечены к уголовной ответственности.