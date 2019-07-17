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CNN: в Нигерии 12 человек погибли в результате обрушения здания

Cпасателям удалось вызволить из-под обломков семь человек

ТАСС, 17 июля. По меньшей мере 12 человек погибли, еще четыре пострадали в Нигерии в результате обрушения здания, состояние которого было оценено экспертами как неудовлетворительное. Об этом в среду сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную службу ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

"Мы обнаружили 12 тел на месте [обрушения здания], еще четыре человека получили травмы, им оказывается помощь в больнице", - приводит телеканал слова ее представителя. Отмечается, что спасателям удалось вызволить семь человек из-под обломков разрушенного трехэтажного здания, в котором располагались магазины и жилые апартаменты.

В данный момент спасательные работы на месте происшествия завершены, следователи выясняют детали случившегося.

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