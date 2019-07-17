Суд продлил арест всем 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста всем 24 украинским морякам, задержанным в ноябре за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить срок содержания под стражей на три месяца", - говорится в постановлении суда в отношении каждого обвиняемого. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвиняемые и их адвокаты приступили к ознакомлению с материалами дела.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь. По факту нарушения госграницы было возбуждено уголовное дело.

Члены экипажей - 24 гражданина Украины - были арестованы, их доставили из Симферополя в СИЗО Москвы. Всем им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой").

15 июля в эфире украинского телеканала "Прямой" уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия была готова освободить украинских моряков и вернуть корабли под обязательство Киева обеспечить затем их участие в судебном процессе. По ее словам, Международный трибунал по морскому праву не ставил перед Россией вопрос о "прекращении уголовного дела в отношении моряков, но ставил вопрос об их освобождении или замене им меры пресечения". Замглавы МИД РФ Григорий Карасин 15 июля рассказал журналистам, что Россия и Украина обсуждают вопрос обмена украинских моряков.

Перед началом судебного заседания прокурор и следователь по особо важным делам попросили суд рассмотреть ходатайство ФСБ о продлении ареста в закрытом режиме, так как проведение открытого заседания "может повлечь за собой разглашение государственной тайны и тайны следствия". Адвокаты обвиняемых настаивали на проведении заседания в открытом режиме, ссылаясь на то, что следствие по делу завершено, все доказательства собраны. Суд удовлетворил ходатайство представителя прокуратуры. Сами моряки были немногословны, отвечая на вопросы судьи, и воспользовались возможностью пообщаться со своими близкими и родственниками до начала процесса. Поддержать моряков в суд также пришли уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Светлана Денисова, представители украинских и европейских консульств.