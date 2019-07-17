Число госпитализированных из детского лагеря в Крыму увеличилось до 56

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/ Количество госпитализированных из лагеря "Лучистый" в Крыму увеличилось до 56. В Евпаторийскую городскую больницу доставили еще двух детей, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского Минздрава.

"По состоянию на 15:00 всего госпитализировано 56 человек [51 ребенок, 5 вожатых]. Состояние пациентов стабильное", - сказали в министерстве.

Ранее сообщалось о 54 госпитализированных: 49 детях и пяти вожатых. Их состояние - средней степени тяжести. Все заболевшие дети приехали на отдых из Татарстана.

Горячая линия

Телефон горячей линии начал работать для родителей, дети которых отравились. Об этом в среду журналистам сообщил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

"Мы запускаем телефон горячей линии. Евгений Ветров, директор центра "Черноморец", лично будет отвечать на все вопросы. По этому телефону любой родитель может в онлайн-режиме выяснять статус: где его ребенок, в каком он состоянии, так как Евгений Геннадьевич владеет всей информацией сейчас, непосредственно находясь там, в лагере", - сказал Фаттахов.

Он уточнил, что на данный момент в медучреждении находится 51 ребенок и 5 вожатых, приехавшие из Татарстана.

Ранее следователи Главного следственного управления СК России по Крыму возбудили уголовные дела по факту отравления детей и вожатых в лагере. В министерстве по делам молодежи Татарстана сообщили, что версия о наличии ротавирусной инфекции в лагере исключена.