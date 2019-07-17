СК сообщил о задержании и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 17 июля. /ТАСС/. Следственные органы задержали в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского, а также экс-министра ЖКХ региона Сергея Кучумова. Об этом сообщили в среду ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

"Задержан Гужвинский, а также Кучумов. Мера пресечения им будет избрана завтра", - сказали в управлении.

Гужвинский был назначен на должность и.о. министра строительства и ЖКХ в августе 2018 года. Кучумов занимал должность министра ЖКХ Астраханской области с марта 2015 года по сентябрь 2017 года. В настоящее время является первым заместителем министра промышленности, транспорта и природных ресурсов области.