Экс-замглавы Минпрома Пензенской области осужден на 2,5 года за мошенничество и взятку

ПЕНЗА, 17 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Пензы в среду приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима бывшего замглавы Минпрома Пензенской области, начальника управления транспортного обслуживания Алексея Антипова по статьям о мошенничестве и получении взятки. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Суд приговорил Антипова к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службы, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 1 год", - указано в сообщении.

Суд установил, что с октября 2017 года по сентябрь 2018 года чиновник, занимая должность замглавы Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области, получил от предпринимателя 346 тыс. рублей. Антипов заверил бизнесмена, что может способствовать снижению числа проверок его предприятия со стороны других ведомств, хотя такими полномочиями он не обладал. Кроме того, в октябре 2018 года чиновник получил 100 тыс. рублей в виде взятки от предпринимателя, которому обещал внести изменения в заявки, поданные на конкурс по осуществлению транспортных перевозок.

В ноябре 2018 года в отношении Антипова было возбуждено уголовное дело. По решению суда он был помещен под домашний арест. Свою вину он признал полностью.

Как указано в сообщении, Антипов возместил 346 тыс. рублей предпринимателю. Сумма взятки в 100 тыс. рублей была конфискована в пользу государства. "Уголовное дело в отношении предпринимателя, передавшего чиновнику взятку, выделено в отдельное производство, по нему проводится расследование", - отмечается в сообщении.