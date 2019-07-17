Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 51

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Количество отравлений едой из вендинговых автоматов сети Healthy food в Москве увеличилось с 31 до 51, госпитализированы 26 человек, еще шесть выписались из больниц. Об этом в среду сообщила пресс-служба московского управления Роспотребнадзора.

"По последним данным по состоянию на 14:00 17 июля, зарегистрирован 51 случай заболеваний острой кишечной инфекцией, рост числа зарегистрированных случаев связан с поздним обращением за медицинской помощью заболевших, ранее употреблявших продукцию под брендом Healthy food (юридическое лицо - "Хэлфи Фуд Продакшн" - прим. ТАСС). Все заболевшие - взрослые. Госпитализировано 26 человек, из ранее госпитализированных выписано шесть человек с улучшением состояния", - говорится в сообщении.

В управлении добавили, что большинство людей заболели сальмонеллезом. Случаи отравления зафиксированы в семи административных округа Москвы.

Впервые о массовом отравлении сотрудников офисов едой из автоматов стало известно 16 июля. Производственный цех "Хэлфи Фуд Продакшн" на Юго-Востоке Москвы опечатан, изъято около 3 т продукции, закрыты 22 автомата и ресторан в одном из торговых центров столицы, где реализовывалась еда под этим брендом. На производстве компании сотрудники Роспотребнадзора нашли просроченную продукцию, немаркированное сырье и еду, на некоторые товары ставились будущие даты выпуска или увеличенные сроки годности.