В Ялте перевернулся катер, буксируя "банан" с девятью пассажирами

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Катер перевернулся в Черном море около Ялты, буксируя надувной "банан" с девятью пассажирами, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в среду в управлении на транспорте МВД РФ по Южному федеральному округу.

"В районе пляжа "Ялта Интурист" в 250 м от берега судоводитель 1989 года рождения с использованием катера осуществлял буксировку надувного устройства "банан", допустил опрокидывание катера. Никто не пострадал, все были в спасательных жилетах. На борту катера был только судоводитель, на банане были девять человек, детей среди пассажиров не было", - сказал собеседник.

Он уточнил, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка, в том числе устанавливается, было ли у мужчины разрешение на оказание платных услуг по перевозке пассажиров.