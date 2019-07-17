Горнорабочий погиб при обрушении породы на шахте в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 17 июля. /ТАСС/. Горная порода обрушилась в среду в вентиляционном штреке шахты "Анжерская-Южная" в Кузбассе, в результате происшествия погиб шахтер. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Произошло обрушение в вентиляционном штреке на шахте "Анжерская-Южная". По предварительным данным, один человек погиб", - сказал источник.

Собеседник агентства уточнил, что помощь горноспасателей для ликвидации последствий происшествия в шахте не потребовалась, эвакуация горняков из забоя не проводилась. Угледобывающее предприятие продолжает работать.