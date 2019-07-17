Количество отравившихся граждан Узбекистана в Самарской области возросло до 69

САМАРА, 17 июля. /ТАСС/. Количество госпитализированных из-за отравления граждан Узбекистана, приехавших в Самарскую область для сельскохозяйственных работ, возросло до 69. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Ранее сообщалось о госпитализации 46 граждан Узбекистана. Все они находились в селе Кошелевка Самарской области. Все отравившиеся граждане жили в обособленном доме, еду готовили сами.

"Госпитализированы в лечебное учреждение еще 23 пациента", - сказала собеседница агентства.

Все отравившиеся доставлены в больницы Самары и Тольятти. Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения региона, по факту случившегося в следственном комитете СК РФ региона проводится проверка.