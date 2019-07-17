Суд арестовал подозреваемого во взяточничестве начальника ГИБДД по Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 июля. /ТАСС/. Новгородский районный суд заключил под стражу начальника управления ГИБДД по Новгородской области, подозреваемого во взяточничестве. Фигурант двух уголовных дел арестован до 15 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Новгородской области в среду.

В отношении начальника областного УГИБДД возбуждено два уголовных дела. Следственные органы на основе материалов УФСБ подозревают полицейского в преступлениях, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере") и п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки путем вымогательства").

"Подозреваемый решением Новгородского районного суда арестован до 15 сентября, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе ведомства.

В региональном УМВД ТАСС пояснили, что в связи с произошедшим подозреваемый отстранен от занимаемой должности, если его вина будет доказана следствием и судом, то он будет уволен из органов внутренних дел.