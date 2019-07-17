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Четыре человека пропали на берегу Каспийского моря в Дагестане

Среди пропавших двое детей

МАХАЧКАЛА, 18 июля. /ТАСС/. Двое взрослых и двое детей пропали на берегу Каспийского моря в Карабудахкентском районе Дагестана. Тело одного из взрослых найдено, поиски остальных продолжаются, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального управления МЧС.

"От дежурного Избербашской поисково-спасательной службы поступила информация, что на пляже населенного пункта Уллубийаул Карабудахкентского района пропали четыре человека - две женщины и двое детей. Спасатели МЧС Дагестана приступили к поискам. Информация уточняется. В настоящее время в 100 м от места предполагаемого утопления найдено тело женщины 1960 года рождения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, поиски остальных продолжаются.

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