Российское судно "Гранит" потеряло ход у порта Ульсан в Южной Корее

ВЛАДИВОСТОК, 18 июля. /ТАСС/. Российское судно "Гранит" с 15 членами экипажа и более 1 тыс. тонн генерального груза на борту потеряло ход близ южнокорейского порта Ульсан, угрозы жизни людей и безопасности судна нет. Об этом сообщил ТАСС в четверг начальник Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Владивостока Николай Пирожков.

"17 июля в 15:58 владивостокского времени (08:15 мск) в Японском море в 16 милях от южнокорейского порта Ульсан вследствие поломки главного двигателя потерял ход теплоход "Гранит", порт приписки Владивосток, судовладелец - ЗАО "Квинта", город Владивосток. Судно следовало из порта Пусан в порт Владивосток с генеральным грузом 1 тыс. 436 тонн, экипаж 15 человек, все граждане России", - сообщил Пирожков.

Он уточнил, что в ночь на четверг южнокорейский морской буксир взял судно на буксир и теперь ведет его в порт Пусан для ремонта главного двигателя. Ожидается, что они придут в порт утром в четверг.