Для задержанного рейса из Москвы готовят резервный борт

ВЛАДИВОСТОК, 18 июля. /ТАСС/. Резервный борт готовят для детей, рейс которых из московского аэропорта Шереметьево во Владивосток задержался по техническим причинам почти на шесть часов, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе авиакомпании "Россия".

"Рейс 6281 из Шереметьево во Владивосток задержан по техническим причинам. На данный момент планируется, что рейс будет выполняться на резервном воздушном судне, которое готовится к вылету. Время вылета из Москвы - 06:00 мск", - сообщили в пресс-службе.

Один из провожающих родителей сообщил ТАСС, что этим рейсом 110 детей, представляющих несколько государств, должны были в 18:00 мск (среды) отправиться в летний лагерь в Приморье. По данным табло аэропорта Владивостока, задержанный рейс из Шереметьево прибудет в 21:00 местного времени (15:00 мск).