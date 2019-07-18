Работа шахты в Кузбассе частично приостановлена после обрушения породы и гибели горняка

КЕМЕРОВО, 18 июля. /ТАСС/. Горные работы в забое шахты "Анжерская-Южная", где в вечером среду произошло обрушение породы и погиб шахтер, частично приостановлены. Созданная на предприятии комиссия устанавливает причины происшествия, сообщили ТАСС в четверг в департаменте угольной промышленности Кузбасса.

"В настоящее время приостановлена проходка горной выработки на участке, где произошел несчастный случай. Работает комиссия по выяснению причин обвала", - сказали в департаменте.

Как сообщалось, горная порода обрушилась в среду в вентиляционном штреке "Анжерской-Южной". В этот момент в забое находилось 66 горняков. Помощь горноспасателей для ликвидации последствий происшествия в шахте не потребовалась, эвакуация горняков из забоя не проводилась.

Шахта "Анжерская-Южная" находится в состоянии банкротства с февраля 2016 года, конкурсное производство неоднократно продлевалось. Добыча угля на предприятии при этом продолжается. Согласно данным Сибирского управления Ростехнадзора, после проверки надзорного ведомства в декабре 2018 года работа "Анжерской-Южной" была частично приостановлена "за превышение максимально допустимой концентрации газа метана, оксида углерода и нахождение выработок в пылевзрывоопасном состоянии, что могло привести к взрыву угольной пыли и гибели людей".