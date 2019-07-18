СМИ: в Японии восемь человек пострадали из-за поджога студии аниме

ТОКИО, 18 июля. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек получили серьезные травмы в результате пожара, который возник на студии по производству аниме в городе Киото. Об этом в четверг сообщил телеканал NHK.

По предварительной информации, возгорание произошло в результате поджога. На месте происшествия полиция задержала мужчину с канистрой, в которой был бензин или керосин. В настоящее время его допрашивают.

Судя по кадрам телеканала, трехэтажное здание, где находится офис компании Kyoto Animation, сильно обгорело. Тушение огня все еще продолжается.