В ДТП на Алтае погибли два человека

БАРНАУЛ, 18 июля. /ТАСС/. Водитель Mercedes Benz Е240 в четверг утром не справился с управлением автомобилем, который опрокинулся. В результате погибли два человека и двое пострадали, сообщается в четверг на сайте ГУ МВД Алтайского края.

"18.07.2019 около 05 часов 00 минут на автодороге Гришковка - Николаевка - Камыши - Подсосново в районе села Подсосново Немецкого Национального района водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем Mercedes Benz Е240, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП два человека погибли: водитель скончался в ЦРБ, пассажир (женщина 1967 года рождения) скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что два пассажира автомобиля пострадали: госпитализирована женщина 1983 года рождения с телесными повреждениями, девушке 2001 года рождения оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.