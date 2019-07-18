Потерявшее ход в Японском море российское судно "Гранит" на буксире привели в Пусан

ВЛАДИВОСТОК, 18 июля. /ТАСС/. Российское судно "Гранит", которое потеряло ход в Японском море из-за поломки двигателя, днем в четверг прибыло на буксире в порт Пусан (Южная Корея) для ремонта, сообщил ТАСС начальник Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Владивостока Николай Пирожков.

"Гранит" в 12:00 (05:00 мск) привели в порт Пусан, он будет поставлен к причалу для производства ремонта главного двигателя", - сообщил собеседник.

Ранее сообщалось, что теплоход с 15 членами экипажа и более 1 тыс. тонн генерального груза на борту днем в среду потерял ход в Японском море в 16 милях от южнокорейского порта Ульсан из-за поломки главного двигателя. Ночью к нему на помощь пришел южнокорейский морской буксир. Порт приписки судна - Владивосток, судовладелец ЗАО „Квинта".