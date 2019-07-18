СМИ: в результате пожара на студии аниме в Японии погибли 10 человек

ТОКИО, 18 июля. /ТАСС/. В здании студии по производству аниме в западном японском городе Киото, где в четверг произошел сильный пожар, спасателями были обнаружены 10 тел. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Предполагается, что все они погибли, однако подтвердить это, согласно японским законам, могут только медицинские специалисты.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погиб как минимум один человек, почти 40 пострадали.

Возгорание произошло из-за умышленного поджога. На месте происшествия полиция задержала 41-летнего мужчину, который разлил внутри студии бензин или керосин и поджег его. Он также пострадал и в настоящее время находится в больнице.

Трехэтажное здание, где находится офис компании Kyoto Animation, сильно обгорело. В тушении огня были задействованы 30 пожарных расчетов. Пожар уже потушен, больше всего пострадали второй и третий этаж здания. По сведениям очевидцев, пожару предшествовал звук, похожий на хлопок.