Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 18 июля. /ТАСС/. Шесть человек погибли в результате ДТП в Шкотовском районе Приморья при столкновении легкового автомобиля с грузовиком. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по региону.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Wish двигался со стороны Шкотово в направлении Владивостока. На 32-м км автодороги Артем - Находка - Порт Восточный произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком HOWO. <...> В результате ДТП погибли шесть человек. Личности погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, МЧС, бригада скорой помощи. Специалисты устанавливают обстоятельства ДТП.