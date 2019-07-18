СК возбудил новое уголовное дело о нападении на центр Россотрудничества в Киеве

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданина Украины Николая Коханивского за призывы к нападению на здание Российского центра науки и культуры в Киеве в феврале 2018 года. Об этом в четверг сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Украины Николая Коханивского по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет)", - сказала она.

По словам Петренко, следствием получены неопровержимые доказательства того, что Коханивский в феврале 2018 года в видеообращении в интернете призвал всех желающих принять участие в акции, в ходе которой было запланировано нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве.

Нападение было совершено 18 февраля 2018 года. Тогда националисты под руководством Коханивского забросали камнями фасад здания дипломатического учреждения, разбили окна, двери, причинили крупный материальный ущерб, нарушили режим работы российского учреждения. По данному факту в ГСУ СК России расследуется уголовное дело по ст. 360 УК РФ ("Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой").

Петренко подчеркнула, что "такие действия националисты совершают при полном попустительстве сотрудников украинских правоохранительных органов".

"Следователями СК России в адрес компетентных органов Украины направлялись запросы о правовой помощи для детального установления всех обстоятельств произошедшего, однако помощь российскому следствию не оказывается, и, несмотря на очевидность самих фактов совершения преступлений и известность конкретных лиц, причастных к ним, радикалы на Украине так и не привлечены к ответственности", - подчеркнула она.