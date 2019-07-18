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В Таджикистане спасены горняки, заблокированные в результате нештатной ситуации в шахте

Труба упала в шахту-колодец, в результате чего был перекрыт выход шахтерам, которые в тот момент находились под землей

ДУШАНБЕ, 18 июля. /ТАСС/. Четыре шахтера, которые были заблокированы в результате нештатной ситуации в одной из шахт на севере Таджикистана, спасены горноспасателями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС). Об этом в четверг сообщила пресс-служба комитета.

Нештатная ситуация произошла 17 июля в шахте, принадлежащей компании "Ангишт" и расположенной у города Исфары Согдийской области. Четыре шахтера подняты с 270-метровой глубины, сообщил КЧС.

По его данным, при первичном осмотре было установлено, что причиной происшествия стало отделение трубы резервуара для подачи воды. Труба упала в шахту-колодец, в результате чего был перекрыт выход шахтерам, которые в тот момент находились под землей.

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