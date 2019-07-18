В Новой Москве обокрали квартиру безработного

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Квартиру безработного обокрали в Новой Москве, похищено более 5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"В полицию обратился мужчина 1981 года рождения, неработающий, проживающий в поселении Кокошкино в Новой Москве. Установлено, что неизвестный проник в квартиру, вскрыл сейф, откуда украл принадлежащие потерпевшему 5 млн рублей и ювелирные изделия, после чего скрылся", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).