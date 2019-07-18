{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новой Москве обокрали квартиру безработного

У пострадавшего украли 5 млн рублей и ювелирные изделия

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Квартиру безработного обокрали в Новой Москве, похищено более 5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"В полицию обратился мужчина 1981 года рождения, неработающий, проживающий в поселении Кокошкино в Новой Москве. Установлено, что неизвестный проник в квартиру, вскрыл сейф, откуда украл принадлежащие потерпевшему 5 млн рублей и ювелирные изделия, после чего скрылся", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Теги
Россия
Три энергоблока Калининской АЭС под Тверью отключены от сети
Причина отключения выясняется
Читать полностью