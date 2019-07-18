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Отключение энергоблоков на Калининской АЭС
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Причиной отключения двух энергоблоков Калининской АЭС могло стать короткое замыкание

Речь идет о замыкании в первой системе шин 750 КВт
Центр управления Калининской АЭС Георгий Шпикалов/ТАСС
Описание
Центр управления Калининской АЭС
© Георгий Шпикалов/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Электрическое замыкание в системе управления Калининской АЭС стало причиной отключения первого и второго энергоблока станции в Тверской области, сообщили в четверг ТАСС в Единой диспетчерской дежурной службе города Удомля.

"Предположительная причина [отключения] первого и второго энергоблока - замыкание в первой системе шин 750 КВт", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что причиной отключения энергоблока №4 Калининской АЭС в Тверской области стал прорыв уплотнителя конденсатора в турбине.

"Четвертый блок - прорыв уплотнителя конденсатора турбины №2", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияТверская областьОтключение энергоблоков на Калининской АЭС
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