Причиной отключения двух энергоблоков Калининской АЭС могло стать короткое замыкание

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Электрическое замыкание в системе управления Калининской АЭС стало причиной отключения первого и второго энергоблока станции в Тверской области, сообщили в четверг ТАСС в Единой диспетчерской дежурной службе города Удомля.

"Предположительная причина [отключения] первого и второго энергоблока - замыкание в первой системе шин 750 КВт", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что причиной отключения энергоблока №4 Калининской АЭС в Тверской области стал прорыв уплотнителя конденсатора в турбине.

"Четвертый блок - прорыв уплотнителя конденсатора турбины №2", - сказал собеседник агентства.