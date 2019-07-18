Росэнергоатом прокомментировал отключение нескольких энергоблоков на Калининской АЭС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Отключение нескольких энергоблоков на Калининской АЭС произошло в результате короткого замыкания на одном из выключателей трансформаторов. В результате полностью были остановлены первый и второй энергоблоки, частично - четвертый, но третий находится в работе, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Росэнергоатома.

"Первый и второй [энергоблоки] разгрузились полностью, третий в работе, реакторная установка четвертого энергоблока не вырабатывает электрическую энергию, но готова к набору нагрузки", - сказал он.

В Росэнергоатоме подчеркнули, что отключение энергоблоков от сети не связано с работой основного оборудования станции. Представитель пресс-службы компании пояснил, что это произошло из-за отключения линии электропередачи, последовавшего в результате короткого замыкания на одном из выключателей трансформатора.