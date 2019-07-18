{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отключение энергоблоков на Калининской АЭС

МЧС подтвердило короткое замыкание на Калининской АЭС

Энергоблоки №1, №2 и №4 были отключены в 05:02 (мск) в четверг

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. МЧС подтвердило информацию о коротком замыкании, которое стало причиной отключения энергоблоков №1, №2 и №4 на Калининской АЭС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области в четверг.

"18 июля 2019 года произошло отключение линий электропередачи "Белозерская" (750 кВ) и "Опытная" (750 кВ) вследствие короткого замыкания трансформатора тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС. В соответствии с алгоритмом автоматики в 05:02 (мск) были отключены от сети энергоблоки №1, №2 и №4 Калининской АЭС. Энергоблок №3 находится в работе", - сказали в МЧС.

Теги
Отключение энергоблоков на Калининской АЭС
Отключение энергоблоков на Калининской АЭС
Росэнергоатом прокомментировал отключение нескольких энергоблоков на Калининской АЭС
В компании пояснили, что отключение произошло из-за короткого замыкания
Читать полностью