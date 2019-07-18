Энергоблоки на Калининской АЭС могут подключить к сети 19 июля

ТАСС, 18 июля. Три энергоблока Калининской атомной электростанции (АЭС) могуть быть подключены к сети 19 июля после выяснения причин инцидента на станции. Об сообщили ТАСС в центре общественной информации АЭС.

"Сейчас необходимо выяснить причины, потому что без выяснения мы не получим разрешение на включение в сеть. Как выясним причины, так и будем смотреть, какие энергоблоки, и в какой последовательности будут включаться. Включение энергоблоков, предварительно, ожидается до 19 июля", - сказали в центре.