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Отключение энергоблоков на Калининской АЭС
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Энергоблоки на Калининской АЭС могут подключить к сети 19 июля

В центре общественной информации станции добавили, что сейчас необходимо выяснить причины

ТАСС, 18 июля. Три энергоблока Калининской атомной электростанции (АЭС) могуть быть подключены к сети 19 июля после выяснения причин инцидента на станции. Об сообщили ТАСС в центре общественной информации АЭС.

"Сейчас необходимо выяснить причины, потому что без выяснения мы не получим разрешение на включение в сеть. Как выясним причины, так и будем смотреть, какие энергоблоки, и в какой последовательности будут включаться. Включение энергоблоков, предварительно, ожидается до 19 июля", - сказали в центре.

Теги
РоссияТверская областьОтключение энергоблоков на Калининской АЭС
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