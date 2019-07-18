Что известно об отключениях на Калининской АЭС

Утром 18 июля стало известно об отключении трех из четырех энергоблоков на Калининской АЭС в Тверской области. Они были отключены в 5:02 мск действием защит. Суммарное снижение рабочей мощности станции в результате этого составило 3 ГВт.

Как заявили в Единой диспетчерской дежурной службе (ЕДДС) города Удомля, где находится станция, отключен первый, второй и четвертый энергоблоки. Еще один энергоблок остается в работе.

Никаких последствий для потребителей электроэнергии после остановки блоков не наблюдается. Подачу электричества восстановили за счет резервов. Радиационный фон находится в норме, повреждений оборудования самой станции нет.