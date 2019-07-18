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Спасатели нашли тела четырех человек, пропавших на берегу Каспийского моря в Дагестане

Среди погибших есть дети

МАХАЧКАЛА, 18 июля. /ТАСС/. Спасатели нашли в акватории Каспийского моря тела двух взрослых и двух детей, которые пропали на пляже населенного пункта Уллубийаул Карабудахкентского района Дагестана. Об этом сообщила ТАСС  пресс-служба регионального управления МЧС.

"В ходе поисково-спасательных работ все тела четырех пропавших людей найдены в акватории Каспийского моря", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее ТАСС сообщал, что на пляже пропали четыре человека - две женщины и двое детей. В 100 м от места предполагаемого утопления в среду вечером было найдено тело одного из пропавших - женщины 1960 года рождения.

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