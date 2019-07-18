В ООН оценили объем торговли метамфетамином в Юго-Восточной Азии в $30-60 млрд

БАНГКОК, 18 июля. /ТАСС/. Транснациональные преступные синдикаты становятся все более влиятельными в Юго-Восточной Азии, а прибыль, получаемая ими от незаконной деятельности, достигла беспрецедентных объемов. Об этом говорится в представленном в четверг в Клубе иностранных журналистов Таиланда докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Подобные группы приносят прибыль в десятки миллиардов долларов каждый год из-за растущей торговли наркотиками, контрафактными товарами и медикаментами, видами дикой природы и древесиной, а также контрабанды людей. В докладе отмечается увеличение производства метамфетамина в Мьянме и его распространение по Азиатско-Тихоокеанскому региону. По информации ООН, объем торговли этим наркотиком в прошлом году составил от $30,3 млрд до $61,4 млрд, в 2013 году этот показатель составлял $15 млрд. Вместе с тем рынок героина в регионе оценивается в $10,3 млрд.

Специалисты уверены, что самые ценные рынки для реализации запрещенных наркотических веществ находятся в Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Корее. Порядка 12,4 млн потребителей наркотиков проживают в Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии. В прошлом году они потребили около 320 т чистого метамфетамина, что, по оценкам экспертов, составляет основную массу в промышленных лабораториях на севере Мьянмы.

Кроме того, в докладе подчеркивается, что во многих частях Юго-Восточной Азии систематическая выплата взяток на границах регулируется так же, как и уплата пошлин в официальных бюрократических системах. Многие картели, базирующиеся в Гонконге, Макао, Тайване и Таиланде, "опережают способность правоохранительных органов реагировать, в то же время создавая серьезные угрозы общественной безопасности и устойчивому развитию". Быстро расширяющиеся и плохо регулируемые казино также предлагают преступным синдикатам простой способ отмывания незаконных доходов. Прибыль от преступной деятельности также отмывается через официальную банковскую систему в Сингапуре и Гонконге, уверены в ООН.

В этой связи специалисты предлагают объединиться с организацией и другими странами для совместной борьбы с растущими угрозами. "Мы готовы взять на себя руководящую роль и работать с УНП ООН и международными партнерами в целях повышения устойчивости и борьбы с трансграничной торговлей людьми", - заявил журналистам сенатор и бывший вице-премьер Таиланда Парачин Чунтонг.

Что касается контрафактной продукции - от табака и автомобильных запчастей до сумок и алкоголя, то ООН оценила ее ежегодный оборот в $35,9 млрд. Вместе с тем специалисты предупреждают о росте числа фальсифицированных лекарств в регионе, что оказывает негативное влияние на здоровье людей. Данный рынок ежегодно приносит доход в размере $2,6 млрд, отметили в ООН.