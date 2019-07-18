Основные работы по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области подходят к концу

"Им (пострадавшим от паводка) нужна помощь, мы будем ее оказывать. Основные работы по ликвидации последствий подходят к завершению, но мы продолжим оказывать адресную помощь людям, в том числе в разборке пострадавших домов и подворий", - сказали в министерстве.

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Работы по ликвидации последствий паводка в Иркутской области близятся к завершению, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ, цитируя главу ведомства Евгения Зиничева.

В четверг Зиничев и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на вертолете совершили облет пострадавших от паводка территорий, а также посетили пункты длительного размещения, в которых находятся 321 человек, в том числе 73 ребенка.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Согласно последним данным, погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждено 22 автомобильных моста.

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