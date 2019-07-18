Ущерб "Аэрофлоту" от угона самолета в Югре превысил 2 млн рублей

"В связи с вынужденной посадкой авиакомпании "Аэрофлот" был причинен ущерб 2,1 млн рублей и 4 тыс. 886 долларов США. Это вынужденная посадка в Ханты-Мансийске плюс простой воздушного судна, лизинговый простой, наземное обслуживание и направление дополнительного резервного воздушного судна", - сказал Муска.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" потерпела ущерб свыше 2 млн рублей в связи с угоном пассажирского самолета в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в январе этого года. Об этом сообщил руководитель представительства ПАО "Аэрофлот" в Екатеринбурге Антон Муска, передает корреспондент ТАСС из зала суда округа, где рассматривается дело обвиняемого в угоне жителя Югры Павла Шаповалова.

Кроме того, гражданский иск к Шаповалову подала жительница Нефтеюганска Татьяна Воронянская, которая оценила сумму своего ущерба в связи с поздним прибытием в Москву в 10 тыс. 746 рублей. "22 января я вылетела из Сургута в Москву для поездки на Мальдивы. <> Примерно через 30 минут после взлета самолет изменил направление и совершил посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. <…> Я потеряла фактически день проживания на Мальдивах, поэтому сумма ущерба именно такова", - пояснила она.

Шаповалов был задержан 22 января 2019 года за попытку захвата самолета Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот", вылетевшего рейсом Сургут - Москва. Через 15 минут после вылета самолет взял курс в обратном направлении и был перенаправлен в аэропорт Ханты-Мансийска, где и совершил посадку. На допросе обвиняемый не смог пояснить причину своих действий.

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