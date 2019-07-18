Защита обжаловала арест владельца ГК "Новый поток" Мазурова по делу о хищении $29 млн

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Адвокат обжаловал арест владельца группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова, подозреваемого в хищении $29 млн. Об этом ТАСС сообщил адвокат Тимур Хутов.

Что известно о деле против владельца "Нового потока"

"Жалобу на избранную меру пресечения мы подали", - сказал адвокат.

Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево. Как следует из материала о возбуждении уголовного дела, оно было возбуждено после заявления главы ПАО "Сбербанк" Германа Грефа. По материалам дела, Мазурову вменяется хищение кредита, выданного Сбербанком, на $29 млн, что по курсу ЦБ составляет 1 млрд 806 млн 700 тыс. рублей. Указанный кредит Мазуров вместе с неустановленными лицами распределил по своему усмотрению. ПАО "Сбербанк" деньги возвращены не были. Банк признан потерпевшей стороной.

Тверской суд арестовал Мазурова до 12 сентября.