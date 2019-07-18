{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело против владельца "Нового потока"

Защита обжаловала арест владельца ГК "Новый поток" Мазурова по делу о хищении $29 млн

Ранее суд арестовал Дмитрия Мазурова до 12 сентября

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Адвокат обжаловал арест владельца группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова, подозреваемого в хищении $29 млн. Об этом ТАСС сообщил адвокат Тимур Хутов.

На эту тему
Что известно о деле против владельца "Нового потока"

"Жалобу на избранную меру пресечения мы подали", - сказал адвокат.

Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево. Как следует из материала о возбуждении уголовного дела, оно было возбуждено после заявления главы ПАО "Сбербанк" Германа Грефа. По материалам дела, Мазурову вменяется хищение кредита, выданного Сбербанком, на $29 млн, что по курсу ЦБ составляет 1 млрд 806 млн 700 тыс. рублей. Указанный кредит Мазуров вместе с неустановленными лицами распределил по своему усмотрению. ПАО "Сбербанк" деньги возвращены не были. Банк признан потерпевшей стороной.

Тверской суд арестовал Мазурова до 12 сентября.

Теги
РоссияГреф, Герман ОскаровичДело против владельца "Нового потока"
Рейс Lufthansa Белград - Франкфурт задержан по соображениям безопасности
Ранее ряд сербских СМИ сообщил об эвакуации из белградского международного аэропорта после сообщений о заложенной в самолете бомбе
Читать полностью