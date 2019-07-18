Рейс Lufthansa Белград - Франкфурт задержан по соображениям безопасности

БЕЛГРАД, 18 июля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Лайнер немецкой компании Lufthansa, который должен был вылететь из белградского международного аэропорта в 06:15 по местному времени (07:15 мск), задержан "по соображениям безопасности". Об этом сообщили в четверг корреспонденту ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Ранее ряд сербских СМИ сообщил об эвакуации 130 человек из аэропорта после сообщений о заложенной в самолете бомбе. Пресс-служба опровергла факт эвакуации.

"Сообщения об эвакуации - это неточная информация. По причинам безопасности отложен рейс во Франкфурт, остальные рейсы выполняются по графику. Рейс Lufthansa опаздывает на три часа по соображениям безопасности, самолет вылетит в 12:00 (13:00 мск). Эвакуации не было, что касается остальных рейсов, то все в полном порядке", - заявила представитель пресс-службы.

Международный аэропорт имени Николы Теслы - крупнейший аэропорт на Западных Балканах. Он был открыт в 1962 году, является базовым для национального перевозчика Air Serbia. Согласно данным пресс-службы, пассажиропоток за 2017 год - 3,583 млн человек. За девять месяцев 2018 года пассажиропоток составил 3,823 млн человек.