Четвертый энергоблок Калининской АЭС готов к включению в сеть

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Концерн "Росэнергоатом" готов к включению в сеть четвертого энергоблока Калининской АЭС, который наряду с еще двумя был остановлен утром в четверг действием защиты. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы концерна.

Что известно об отключениях на Калининской АЭС

"Энергоблок номер 4 готов к подключению в сеть. Ждем разрешения", - сказал он.

Концерн ранее сообщал, что ранним утром 18 июля из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС отключились высоковольтные линии электропередачи "Белозерская" (750 кВ) и "Опытная" (750 кВ), что привело к отключению от сети трех энергоблоков станции. Реакторные установки первого и второго энергоблоков разгружены, реакторная установка четвертого энергоблока остается на тепловой мощности и готова к набору нагрузки. Третий энергоблок находится в работе.

Суммарное снижение рабочей мощности станции в результате короткого замыкания на трансформаторе составило 3 ГВт, но это не создало проблем для потребителей электроэнергии. Недостающая мощность после отключения 3 блоков Калининской АЭС была восстановлена за счет резервов.

Так, по данным Минэнерго, были даны команды о включении в работу первого блока Конаковской ГРЭС, третьего блока Рязанской ГРЭС, первого блока ГРЭС-24, пятого блока Каширской ГРЭС, первого и второго блоков Шатурской ГРЭС, шестого и восьмого блоков Заинской ГРЭС, четвертого и пятого блоков Киришской ГРЭС, газотурбинной установки на Ивановских ПГУ.