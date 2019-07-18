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СМИ: спортивный самолет разбился вблизи сербского города Зренянин

Летчик выжил, но находится в бессознательном состоянии

БЕЛГРАД, 18 июля. /ТАСС/. Авария спортивного легкомоторного самолета произошла в четверг утром вблизи сербского города Зренянин. Об этом сообщил канал Pink TV.

По данным телеканала, инцидент произошел на аэродроме Эчка. Самолетом управлял 47-летний Владимир Булат, председатель аэроклуба "Зренянин". Во время исполнения фигур высшего пилотажа самолет внезапно сорвался и рухнул на землю, войдя в грунт на глубину 2 м. Летчик выжил, однако находится в бессознательном состоянии.

На месте работают правоохранители. Идет расследование инцидента.

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