Ростехнадзор займется проверкой обстоятельств отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

ТАСС, 18 июля. Комиссия Ростехнадзора займется выяснением обстоятельств полного отключения двух и частичного отключения еще одного энергоблока на Калининской АЭС в Тверской области, произошедших 18 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Что известно об отключениях на Калининской АЭС

Короткое замыкание трансформатора на АЭС привело к полному отключению двух и частичному отключению еще одного энергоблока станции. По данным Росэнергоатома, еще один энергоблок остается в работе. Суммарное снижение мощности станции составило 3 ГВт, радиационный фон в норме.

"Для выяснения обстоятельств на месте будет работать комиссия Ростехнадзора", - сказали в пресс-службе.

По информации Минэнерго РФ, аварийно-восстановительные работы на Калининской АЭС в настоящее время продолжаются. Отключение не создало проблем для потребителей электроэнергии, недостающая мощность в энергосистеме была восстановлена за счет резервов генерации.