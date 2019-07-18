В Перми с территории музея современного искусства пропала часть арт-объекта

ПЕРМЬ, 18 июля./ТАСС/. Сотрудники музея современного искусства PERMM написали заявление в полицию о пропаже двух букв арт-объекта "Слава труду", который установлен возле учреждения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД Пермского края.

"Поступило заявление в полицию Мотовилихинского района о краже арт-объекта, на месте работает группа", - сказала собеседница агентства.

В сообщении, размещенном на официальном сайте музея PERMM, сказано, что акт вандализма был совершен в ночь с 17 на 18 июля. Автором арт-объекта "Слава труду" является российская группа художников Professors. Как пояснили ТАСС в пресс-службе PERMM, объект стоит 200 тыс. рублей, он находятся на балансе у музея.

Государственный музей современного искусства PERMM появился в Перми в 2009 году по инициативе галериста Марата Гельмана, при поддержке экс-губернатора Пермского края Олега Чиркунова и сенатора Сергея Гордеева. Первые 5 лет музей располагался в здании речного вокзала на набережной реки Камы в историческом центре города, летом 2014 года музей переехал в новое здание в промышленном районе Мотовилиха. Музей ориентирован на посетителей любого возраста, за годы работы реализовал более 70 выставочных проектов, часть из них успешно экспонировалась за пределами Перми - в Италии, Казахстане, в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске, а также в городах и поселках Пермского края.