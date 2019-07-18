Прокуратура проверит досудебное соглашение признавшего вину участника "Нового величия"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Московский городской суд назначил прокурорскую проверку соблюдения досудебного соглашения участником экстремистской молодежной организации "Новое величие" Павлом Ребровским, осужденным на 2,5 года колонии за создание экстремистского сообщества. Как передает корреспондент ТАСС, осужденный ранее признал вину и заключил сделку со следствием, но затем отказался в суде от своих показаний.

"Суд определил назначить прокурорскую проверку по делу Ребровского и направить материалы дела в прокуратуру Западного округа Москвы для проведения проверки по факту соблюдения или несоблюдения осужденным досудебного соглашения", - говорится в определении Мосгорсуда. Проверка была назначена по инициативе Мосгорсуда, апелляционная жалоба на приговор была снята с рассмотрения.