СК начал проверку после побега заключенного из колонии в Чувашии

ТАСС, 18 июля. Следственный комитет начал проверку в отношении сотрудников УФСИН после побега заключенного из колонии в Чувашской республике, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В связи с сообщением о побеге заключенного организовано проведение доследственной проверки на предмет наличия в действиях ответственных должностных лиц исправительной колонии №4 УФСИН России по Чувашской Республике признаков состава преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что заключенный, осужденный на 10 лет лишения свободы, сбежал из колонии вечером 16 июля. Задержать его удалось 17 июля на территории города Новочебоксарска.

"В ходе проверки следователи примут меры по установлению всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, этому способствовавших, а также дадут надлежащую правовую оценку действиям или бездействию ответственных должностных лиц исправительного учреждения", - уточняется в сообщении.