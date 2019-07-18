Разлив нефтепродуктов произошел в районе Балтийской косы под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 18 июля. /ТАСС/. Следы разлива нефтепродуктов обнаружены на Балтийской косе близ города Балтийска в Калининградской области. Идет работа по локализации последствий, сообщил ТАСС глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников.

Как сообщило местное издание "Клопс", выброшенные морем на берег нефтепродукты были обнаружены в четверг около 4 часов утра. Предположительно, это последствия утечки топлива при заправке судна в среду, 17 июля.

"Мы уже занимаемся локализацией [последствий разлива топлива] на берегу Балтийской косы совместно с МЧС, с морской инженерной службой и так далее", - сказал Мельников, уточнив, что специалисты местного подразделения МЧС работают на месте происшествия с 8 часов утра по местному времени (9:00 мск).

Глава городской администрации подчеркнул, что речи о глобальном загрязнении косы сейчас нет. Протяженность загрязненного участка составляет от 10 до 15 метров. По его словам, предположительно, утечка топлива произошла днем в среду на рейде Балтийска в точке заправки и бункеровки судов. Место разлива было локализовано бонами, но произошла утечка, и часть нефтепродуктов попала на береговую полосу.

Данных об ущербе пока нет, добавил собеседник агентства. Его оценят специалисты Балтийско-арктического управления по СЗФО Росприроднадзора, которые уже вызваны на место, отметил он.

Балтийская коса (Вислинская коса, в Польше) узкая полоса суши, отделяющая Калининградский залив от основной части Гданьского залива. Длина косы - 65 км, 35 км являются российской территорией, остальные - польской. Ширина косы от 300 м до 1,8 км в средней и южной частях и 8 - 9 км в северной.