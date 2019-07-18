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Около 20 детей отравились в детском саду в Калужской области

Семеро пострадавших, по данным прокуратуры, находятся в больнице

ТАСС, 18 июля. Прокуратура Калужской области проводит проверку в связи с массовым отравлением в детском саду микрорайона Протва города Жукова, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Прокуратурой Жуковского района с привлечением специалистов Роспотребнадзора организована проверка. По предварительным данным, госпитализированы семь детей, 12 не явились сегодня в детский сад из-за плохого самочувствия", - сказала старший помощник прокурора области Искрина Лепехина.

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы пищевых продуктов. Проводится опрос персонала детского сада, уточнили в прокуратуре региона. Как сообщили ТАСС в медицинском учреждении, состояние детей удовлетворительное.

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