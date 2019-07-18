Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 65

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Число отравившихся едой из столичных вендинговых автоматов сети Healthy food увеличилось с 51 до 65. В больнице остаются 17 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе московского управления Роспотребнадзора.

"На настоящий момент 65 случаев отравления. Число увеличивается за счет тех людей, которые употребили продукцию ранее, но до настоящего момента не обращались к врачам, поэтому вряд ли количество госпитализированных будет расти. Сейчас в стационарах остаются 17 человек", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ходе расследования Роспотребнадзора было закрыто производство на Юго-Востоке, два кафе, опечатано 48 вендинговых автоматов.

О массовом отравлении сотрудников офисов едой из автоматов стало известно 16 июля. Изъято около 3 т продукции. На производстве компании сотрудники Роспотребнадзора нашли просроченную продукцию, немаркированное сырье и еду, на некоторые товары ставились будущие даты выпуска или увеличенные сроки годности.