Генералу СК Музраеву предъявили обвинение в терроризме и незаконном хранении боеприпасов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в терроризме и незаконном хранении боеприпасов экс-главе управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаилу Музраеву, арестованному вместе с местным предпринимателем по делу о поджоге дома главы области Андрея Бочарова. Об этом ТАСС сообщил в четверг адвокат обвиняемого Владимир Семенцов.

"Следователь только что официально предъявил моему подзащитному обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") УК РФ. Вину Музраев категорически отрицает, объективных доказательств его вины в деле нет. Если уж и квалифицировать эти инкриминируемые ему действия, то как обычное хулиганство", - рассказал адвокат, отказавшись от комментариев в связи с подпиской о неразглашении.

В свою очередь источник в силовых структурах уточнил ТАСС, что во время обыска в рабочем кабинете генерала оперативники обнаружили три пачки патронов к винтовке "Маузер". "Экспертиза признала найденные на подоконнике его кабинета патроны пригодными для стрельбы, что является уголовно-наказуемым деянием", - подчеркнул собеседник агентства.

11 июня Лефортовский суд Москвы по ходатайству ФСБ отправил в СИЗО на 2 месяца Музраева и волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова. Музраев называет обвинение "фантазией следователей". Как следует из материалов дела, основной заказчик после задержания дал показания на Музраева. По словам адвоката Семенцова, на Музраева открыто показаний никто не дает.

Ночью 16 ноября 2016 года в Волгограде неизвестные проникли на территорию частного домовладения, находившегося в пользовании губернатора и членов его семьи, и попытались поджечь стену дома. По данному факту следователями СК в Волгоградской области были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога") и ч. 3 ст. 30 и ст. 105 ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности") УК РФ. Были установлены лица, причастные к преступлению: пять участников организованной преступной группы, лидером которой был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов.