Жительницу Мурманска осудили за организацию незаконного пребывания мигрантов в России

МУРМАНСК, 18 июля. /ТАСС/. Суд в Мурманске приговорил местную жительницу к трем годам колонии за изготовление недостоверных документов для продления пребывания в России 660 мигрантов. Об этом сообщает в четверг пресс-служба региональной прокуратуры на сайте ведомства.

"В Мурманске вынесен приговор по уголовному делу об организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в отношении местной жительницы Эмилии Кашинсковой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная организованной группой")", - сообщает ведомство. Суд назначил Кашинсковой наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как установил суд, Кашинсковой совместно с двумя другими участниками преступной группы с января 2016 года по октябрь 2017-го за денежное вознаграждение было подготовлено 929 комплектов документов для 660 иностранных граждан, чтобы продлить их пребывание на территории страны. Это были поддельные документы о месте пребывания и трудовой деятельности иностранных граждан. Общая сумма дохода преступников составила более 3 млн рублей.