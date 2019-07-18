Сообщение о бомбе на рейсе Белград - Франкфурт оказалось ложным

БЕЛГРАД, 18 июля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Звонок о заложенной бомбе в самолете немецкой авиакомпании Lufthansa на рейсе Белград - Франкфурт оказался ложным. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе МВД Сербии.

"Информация оказалась ложной. Полиция интенсивно ищет преступника", - заявила сотрудница пресс-службы.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта имени Николы Теслы, после получения ложной информации вылет был задержан на шесть часов.

Ряд сербских СМИ сообщили об эвакуации аэропорта, однако в пресс-службе воздушной гавани опровергли данную информацию.

"Сообщения об эвакуации - это неточная информация. По причинам безопасности отложен рейс во Франкфурт, остальные рейсы выполняются по графику. Рейс Lufthansa опаздывает на три часа по соображениям безопасности. Эвакуации не было, что касается остальных рейсов, то все в полном порядке", - заявила ТАСС представитель пресс-службы.

Международный аэропорт имени Николы Теслы - крупнейший аэропорт на Западных Балканах. Он был открыт в 1962 году, является базовым для национального перевозчика Air Serbia. Согласно данным пресс-службы, пассажиропоток за 2017 год - 3,583 млн человек. За девять месяцев 2018 года пассажиропоток составил 3,823 млн человек.