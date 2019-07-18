В Калининграде эвакуировали посетителей трех торговых центров

ТАСС, 18 июля. Посетителей трех торговых центров Калининграда - "Калининский", "Европа" и "Плаза" - эвакуировали в четверг днем из-за поступивших в экстренные службы сообщений об опасности, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

"Люди эвакуированы из "Плазы", "Европы" и "Калининского", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что не располагает сведениями о характере поступивших в экстренные службы сообщений. ТАСС запросил информацию в региональном управлении МВД, на момент публикации в ведомстве не предоставили оперативный комментарий о случившемся.

Все торговые центры расположены в центре города.