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Дело против владельца "Нового потока"

Мосгорсуд 29 июля рассмотрит жалобу на арест владельца "Нового потока"

Дмитрия Мазурова подозревают в хищении $29 млн у Сбербанка

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд 29 июля проверит законность ареста владельца группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова, подозреваемого в хищении $29 млн у Сбербанка.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского районного суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление Тверского суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мазурова Д. П. состоится 29 июля в 14:45 мск в Московском городском суде", - сказала представитель суда.

Тверской суд 15 июля арестовал Мазурова на срок до 12 сентября.

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РоссияДело против владельца "Нового потока"
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