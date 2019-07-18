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В Калужской области у семи воспитанников детского сада выявили ротавирусную инфекцию

Все отправлены на амбулаторное лечение

ТАСС,18 июля. Ротавирусная инфекция диагностирована у семи воспитанников детского сада "Сказка" в микрорайоне Протва города Жуков Калужской области. Количество обратившихся в медицинское учреждение возросло до девяти, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК по Калужской области.

"В медицинское учреждение обратились девять детей, семи из них поставлен диагноз ротавирусная инфекция. Еще около 20 детей не явились в детский сад", - сказала старший помощник руководителя СУ СК по Калужской области Лилия Мошкова.

Госпитализации не потребовалась никому из пострадавших, все отпущены на амбулаторное лечение, пояснили ТАСС в прокуратуре региона.

Ранее прокуратура региона сообщала о семи обратившихся за медицинской помощью и 12 не пришедших в сад детях.

В детский сад "Сказка" ходят воспитанники не только микрорайона Протва, но и соседних районов, поэтому информация о пострадавших уточняется. Обстоятельства происшествия выясняют СУ СК и прокуратура по Калужской области. Пробы пищевой продукции взяли специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

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